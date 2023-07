Nördlingen

Private Pools im Ries: Wirkt sich das auf den Wasserverbrauch aus?

Auch in Nördlingen stehen immer mehr private Pools in Gärten. In heißen Sommermonaten kommt die Abkühlung gelegen.

Plus Bei hohen Temperaturen kommt eine Erfrischung im hauseigenen Pool gelegen. Warum die Bayerische Rieswasserversorgung bei der Befüllung der Becken sogar hilft.

Von Nicolas Friese

Die Sonne scheint hoch am Himmel, die Schweißtropfen laufen über die Stirn. Wie schön, dass der Weg nicht weit ist: Ein paar Schritte in den Garten, und schon wartet auf Natascha Käsberger eine Abkühlung. Die Nördlingerin hat seit vergangenem Jahr einen Pool bei sich im Garten stehen. Bei nahezu tropischen Temperaturen, die in den vergangenen Sommern herrschten, erscheint ein privates Schwimmbecken wie eine praktische Option, um vor der Hitze zu fliehen. Die Rieswasserversorgung appelliert dieser Tage an die Verbraucher, sorgsam mit Wasser umzugehen, hilft jedoch beim Pool-Auffüllen.

Rieswasserversorgung: "Im Sommer steigt die verbrauchte Menge Wasser"

Maik Steinmeyer ist technischer Leiter der Bayerischen Rieswasserversorgung. Klar ist laut Steinmeyer, dass der Wasserverbrauch im Ries im Sommer steigt: "Die Leute gießen mehr und verbrauchen im Alltag auch mehr Wasser", sagt er. Wofür das Wasser genutzt werde, lasse sich nicht nachverfolgen. "Ob der Pool gefüllt wird oder einfach nur die Blumen gegossen werden, wissen wir nicht." Man kann jedoch bei der Rieswasserversorgung Standrohre ausleihen, mit denen das Auffüllen des Pools schneller geht. "Diese Rohre werden dann an einen Hydranten angeschlossen, der in den meisten Straßen steht", erklärt Steinmeyer.

