Professor fordert: Das Land muss aufgewertet werden

Werner Bätzing referiert in Nördlingen im Rahmen der Rieser Kulturtage. Er fragt provokativ: Braucht es das Landleben heutzutage noch?

Braucht es das Landleben noch? Damit beschäftigte sich Professor Werner Bätzing, emeritierter Professor für Kulturgeographie der Universität Erlangen-Nürnberg, bei seinem Vortrag in Nördlingen. Unzeitgemäße Überlegungen wollte er aufstellen, so hieß es in der Veranstaltungsankündigung im Rahmen der Rieser Kulturtage.

Bätzings These: Es braucht das Landleben, um die Bodenhaftung für unser Leben und Wirtschaften nicht zu verlieren. Vor allem seit Beginn der Globalisierung führten Spezialisierung und Arbeitsteilung zur Bevorzugung der Stadt gegenüber dem Land. Bätzing führte zwei Beispiele an: In Krankenhäusern werde heute Qualität mit Spezialisierung gleichgesetzt. Andere Faktoren wie Wohnortnähe würden ausgeblendet. Die Folge sei die Konzentration der Kliniken und die Entstehung von Konzernen. Bildung finde nur in den Anfangsjahren auf dem Land statt. Je höher und je qualifizierter eine Ausbildung sei, desto eher werde sie in der Stadt angeboten. Die Aufwertung der akademischen Berufe führe damit indirekt zu einer Abwertung des Landes. Denn hochqualifizierte Arbeitsplätze gebe es vor allem in der Stadt.

90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden

Auch die Landwirtschaft habe sich deutlich verändert. Ursprünglich sei sie der wichtigste Wirtschaftszweig auf dem Land gewesen. Ab den 1960er Jahren setzte aber auch in diesem Bereich eine durchgreifende Mechanisierung und Spezialisierung ein. Die Betriebe würden immer größer und orientierten sich heute an Abschreibungszeiträumen. Seit 1949 seien 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden. Generationenübergreifendes Denken gebe es nicht mehr. Natur zu nutzen, ohne sie zu zerstören, gerate aus dem Blick.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land verdeutlichte Bätzing unter anderem an der Art unseres Zusammenlebens. In der Stadt sei man von einer großen Zahl von Menschen umgeben. Man wähle sich daher aus, mit wem man Beziehungen pflegt. Auf dem Land dagegen sei man aufeinander angewiesen, man müsse die Nachbarn nicht mögen, aber man müsse mit ihnen auskommen. Wenn das Landleben verschwindet, so sein Fazit, werden wir zu sozial isolierten Individuen, eine Gesellschaft aus optimierten Einzelteilen ohne Verantwortung – die Bodenhaftung geht verloren.

Gerade die Veränderungen seit den 2020er Jahren zeigten, wie wichtig eine stabile und belastbare Wirtschaft und Gesellschaft seien. Damit erscheine der ländliche Raum in einem anderen Licht: Mit seinen dezentralen Strukturen sei er robuster und resilienter als Städte. Es gebe mehr Möglichkeiten für Notfallstrukturen und Sicherheitsreserven. Sie machten Wirtschaft und Gesellschaft weniger krisenanfällig. Das Land als dezentraler Raum müsse daher aufgewertet werden, so Bätzings Forderung. Es gebe viele Beispiele, wie es geschehen könne, aber eher wenig Willen dazu. Was dagegen tun? Mit Politikern und Journalisten zusammentun und für mehr Wahrnehmbarkeit des ländlichen Raums sorgen, war Bätzings Antwort.