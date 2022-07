Fulminanter Auftakt bei der Projektwoche der Rieser Musikschule

Die Schülerinnen und Schüler der Rieser Musikschule erarbeiten in Ensembles verschiedene Stücke und präsentieren die im Ochsenzwinger in Nördlingen.

Nach zweijähriger Coronazwangspause fand endlich wieder die Projektwoche an der Rieser Musikschule statt. Innerhalb dieser einen Woche wurden in verschiedenen Ensembles, die es so sonst nicht gibt, Stücke erarbeitet. Schließlich wurden diese Werke aufgeführt. Los ging es mit dem JuMuZi-Orchester unter der Leitung von Elke Moll. In diesem Orchester spielen alle Instrumentalschüler, die ein bis drei Jahre Unterricht haben.

Das fast 50 Schüler starke Orchester war besetzt mit Blockflöten, Querflöten, Klavieren, Akkordeons, Schlagwerker, Violinen, einem Cello, einer Bratsche, einem Waldhorn und Gitarren. Drei Stücke spielte das Orchester: „Ich kenne einen Cowboy“, „Ich bin ein Musikante“ und den „Musikschul-Rock“. Das bunt gemischte Ensemble meisterte das Programm mit Bravour.

Nach diesem fulminanten Auftakt spielte das Gitarrenorchester unter der Leitung von Stefan Noderer. Ganz leise wurde es im Ochsenzwinger, als die Gitarren loslegten. Auch hier kamen drei Stücke zur Aufführung. Das Ensemble präsentierte sich tonschön und sehr präzise zusammen.

Zum Schluss präsentierten sich zwei Klavierorchester unter der Leitung von Annette Genck und Larissa Pavliukevich. Die Anfängergruppe 1 spielten zusammen mit den zwei Lehrkräften das lustige Stück „Giraffe auf Wolke 7“ Die nächste Anfängergruppe spielte „E-facile“, ein spanisches Stück. Auch hier begleiteten die beiden Lehrkräfte. Die fortgeschrittenen Schüler legten einen flotten Geisterritt auf die Tasten. Das Stück war rhythmisch anspruchsvoll, wurde aber bravourös gemeistert.

Mit den Dankesworten der Schulleiterin Julia Rabel an alle Mitwirkende und Eltern und Großeltern endete das Abschlusskonzert mit großem Beifall. (AZ)