18-Jähriger filmt beim Sex und verschickt das Video per Whatsapp

Plus Ein 18-Jähriger filmt sich und seine Freundin beim Sex. Angeblich ist sie einverstanden. Allerdings leitet der junge Mann das Video weiter. Vor Gericht geht es auch um Verantwortung im Netz.

Wenn zwei Menschen sich lieben, Sex miteinander haben, dann ist das üblicherweise eine sehr intime Angelegenheit. Doch bei einem Vorfall in Nördlingen hat mindestens eine weitere Person Einblicke in die Zweisamkeit gehabt: Ein damals 18 Jahre junger Mann aus Nördlingen filmte seine Partnerin und schickte das Video weiter. Außerdem wurde auf seinem Handy auch noch ein kinderpornografischer Inhalt gefunden.