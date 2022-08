Prozess: 20-Jährige demoliert zwei Autos mit mehr als zwei Promille

Plus Eine junge Frau in Nördlingen fährt nach dem Feiern betrunken Auto. Ein Passant greift ein und verhindert Schlimmeres. Angeklagte spricht vom größten Fehler ihres Lebens.

Eine 20-jährige junge Frau hat sich vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten müssen, weil sie nach dem Feiern stark alkoholisiert Auto gefahren war und beim Ausparken zwei Autos demoliert hatte.