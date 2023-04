Prozess: 20-Jähriger rastet im Vollrausch an Tankstelle aus

Nach einer durchzechten Nacht wollte ein junger Mann nicht einsehen, dass er kein Bier mehr bekommt. Deshalb muss er sich in Nördlingen vor Gericht verantworten.

Jugendliche halten sich öfter in Gruppen an manchen Tankstellen in Nördlingen auf, gerade am Wochenende. So war auch ein schwer betrunkener 20-Jähriger - er hatte 2,5 Promille intus und trug wegen seines Rausches nur noch einen Schuh - im Juni 2022 mit seinen Kameraden an einer Nördlinger Tankstelle, wo sie miteinander rangelten. Dies war in den Morgenstunden eines Sonntags nach einer mit Bier und Schnaps durchzechten Nacht auf der Mess'. Als eine Polizeistreife zufällig hinzukam, eskalierte die Situation.

Hausfriedensbruch in der Tankstelle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätliche Angriffe gegen dieselben sowie versuchte Körperverletzung und Beleidigung – dies waren jetzt die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft gegen den 20-Jährigen im Strafprozess vor dem Jugendschöffengericht in Nördlingen. Wie kam es dazu? Der Angeklagte, der aus dem Ries stammt, konnte sich wegen seines damaligen Alkoholpegels an nichts mehr erinnern. Nachdem er die Videoaufnahmen der Tankstelle gesehen hatte, räumte er aber ein, dass die Vorwürfe wohl zuträfen.

Kein Bier mehr für den 20-Jährigen

Zwei Polizeibeamte schilderten als Zeugen vor Gericht den Vorfall: Sie waren an jenem Morgen gerade auf einem Einsatz, als ihnen zufällig die Rangelei der sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher vor der Tankstelle auffiel. Die Polizisten wollten sie trennen, sie sprachen Platzverweise aus, notierten die Namen und forderten die jungen Leute zum Heimgehen auf. Als der Angeklagte sich zu Beginn von den Beamten entfernte, folgte ihm einer der Polizisten in den Verkaufsraum der Tankstelle. Der Angeklagte wollte noch mehr Bier haben, doch der Polizist erklärte ihm, dass er keinen Alkohol mehr kaufen könne.

Da habe der junge Mann mit der flachen Hand auf die Verkaufstheke geschlagen und sein Geld zurückgefordert. Als "total unkooperativ und unzugänglich" beschrieb der Polizist den Heranwachsenden vor Gericht. Die Mitarbeiterin der Tankstelle - die auch als Zeugin aussagte - habe ein Hausverbot ausgesprochen. Zuvor wollte der junge Mann bereits Essen bei ihr kaufen, hatte aber kein Geld. Nach dem Verlassen des Ladens, was von lautstarken Diskussionen mit dem Polizisten und Beleidigungen begleitet war, betrat der Angeklagte noch mehrmals den Verkaufsraum und widersetzte sich dem Hausverbot und dem Platzverweis. Die Polizisten brachten den Angeklagten schließlich mittels des Polizeigriffs zu Boden, wobei dieser um sich schlug und nach den Beamten trat – ohne sie zu treffen. Der Polizeigewahrsam in der Inspektion Nördlingen folgte. Nach der Ausnüchterung entschuldigte sich der Übeltäter bei den Beamten.

Verminderte Schulfähigkeit wegen Vollrausch

Der Heranwachsende ist einschlägig vorbestraft, Richter Gerhard Schamann sprach von einer offenbar "schlechten Phase" des Jugendlichen im Jahr 2022. Schamann billigte ihm wegen des Vollrausches eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Der Jugendgerichtshelfer berichtete, dass der Angeklagte das Erziehungsverhalten seiner Eltern als "streng, aber liebevoll" empfunden habe. Er riet zur Anwendung des Jugendstrafrechts wegen Reifedefiziten, worin das Gericht ihm folgte.

Lesen Sie dazu auch

Schamann und seine beiden Schöffen sprachen den Angeklagten in allen Punkten schuldig und schlossen sich in ihrem Urteil Staatsanwalt Markus Klatt an: Dieser hatte zehn Monate Jugendstrafe gefordert, die zur Bewährung ausgesetzt werden, und einen zusätzlichen "Warnschuss"-Arrest von zwei Wochen, um erzieherisch auf den jungen Mann einzuwirken. 800 Euro soll der Verurteilte an die Diakonie Donau-Ries überweisen und Beratungsgespräche bei der Suchtfachambulanz wahrnehmen. Verteidiger Michael Jaumann hatte auf eine Woche Arrest plädiert und argumentiert, dass sein Mandant in seinem Rauschzustand den Platzverweis gar nicht verstanden habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.