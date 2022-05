Prozess: 27-Jähriger geht mit Messer auf Geschäftsmann los

Plus Vor Gericht kann sich der junge Mann gar nicht mehr daran erinnern, warum er den Geschäftsmann in Nördlingen attackiert hat. Klar ist: Er war bei der Tat sturzbetrunken.

Dass übermäßiger Alkoholkonsum mitunter zu sehr bedrohlichen Situationen führen kann, musste ein Geschäftsmann in Nördlingen leidvoll erfahren. Ein sturzbetrunkener 27-Jähriger hatte ihn völlig unvermittelt angegriffen und versucht, auf ihn mit einem Messer einzustechen. Der junge Mann hatte eine festgestellte Blutalkoholkonzentration von 2,5 Promille.