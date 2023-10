Nördlingen

vor 1 Min.

Ehepaar hat Betäubungsmittel zuhause: Ein Joint gegen die Schmerzen

Betäubungsmittel waren bei einem Ehepaar gefunden worden - erst im Ries, dann in ihrem neuen Zuhause in der Mitte des Landkreises.

Plus Im Prozess vor dem Schöffengericht in Nördlingen beteuern die beiden, sie hätten nicht mit dem Cannabis gehandelt. Eine Schulklasse ist bei der Verhandlung dabei.

Von Friedrich Woerlen Artikel anhören Shape

Eine nicht alltägliche Anklage wurde vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Nördlingen verhandelt: Ein Ehepaar sollte in zwei Fällen zu nicht näher feststellbaren Zeitpunkten Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ besessen haben. Und zwar einmal nicht ganz drei Gramm in ihrer Wohnung in einer Rieser Gemeinde, dann in einem Ort in der Mitte des Landkreises, wohin die Familie umgezogen war, weitere 76 Gramm. Das roch für die Strafverfolgungsbehörden stark nach Handel mit Betäubungsmitteln.

Den äußeren Sachverhalt räumten beide Angeklagten, beraten und verteidigt durch die Rechtsanwälte Hartmut Zobel und Roman Gercek, ohne große Umschweife ein. Somit wurde die Öffentlichkeit, die in Form einer achten Klasse der Mittelschule Nördlingen mit ihrer Lehrerin anwesend war, über Anlass und Ergebnis der beiden Wohnungsdurchsuchungen nur sporadisch informiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen