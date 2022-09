Nördlingen

vor 49 Min.

Prozess in Nördlingen: Haben Eltern ihrem Sohn Drogen in den Kaffee gemischt?

Plus Ein obskurer Vorwurf beschäftigt das Amtsgericht in Nördlingen: Eltern sollen ihrem Sohn Amphetamin und Ecstasy in den Kaffee gemischt haben. Der aber sagt, er trinke nur Tee.

Von Verena Mörzl

Der Vorwurf klingt beinahe unglaublich: Eltern sollen ihrem minderjährigen Sohn Amphetamine und Ecstasy in den Kaffee gemischt haben. Eine Wette soll dem vorausgegangen sein. Der damals 13-Jährige, so wird von einem Freund der Familie behauptet, soll gesagt haben, dass er es auf jeden Fall merken würde, sollte er unbewusst Drogen konsumieren. Sind die Anschuldigungen des einstigen Freundes wirklich aus der Luft gegriffen, so wie es die Betroffenen im Gerichtssaal versuchen, glaubhaft zu machen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

