Nördlingen

Prozess in Nördlingen: Mann schlägt wahllos auf Fremde ein

Plus Bei einer Auseinandersetzung vor einer Nördlinger Bar verletzt ein junger Mann zwei Menschen. Vor Gericht zeigt er Einsicht – sein Mitangeklagter bleibt stur.

Von Nicolas Friese

Der Angeklagte sitzt im Saal E109 des Nördlinger Amtsgerichts und starrt ausdruckslos auf den Tisch. Leon T., der in Wirklichkeit anders heißt, ist wegen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt. Er soll zwei jungen Männern vor einer Nördlinger Bar jeweils einen Kopfstoß gegeben haben. Einem der Geschädigten brach er dabei die Nase, der andere trug leichte Kopfverletzungen davon. Der Mitangeklagte neben ihm scheint entspannt zu sein und beobachtet das Geschehen rund um den Beginn des Prozesses. Der zweite Angeklagte, Jens A. (Name geändert), soll die Tat angeregt und gefilmt haben: Der 23-Jährige ist wegen Anstiftung zur Körperverletzung angeklagt. Dass der Prozess anders verlaufen wird, als er es sich vorgestellt hat, weiß er noch nicht.

Viele gemeinsame Jahre in der Schule, ein zufälliges Wiedersehen beim Sport – dann ein Treffen in einer Bar, um über die alten Zeiten zu reden: Was wie ein geselliger Abend unter alten Bekannten begann, endete mit einer Straftat. Die beiden Angeklagten tranken an dem Februarabend 2022 zu viel ("es war ein bierseliger Abend"), kurbelten sich gegenseitig im Laufe des Treffens hoch, bis Leon T. zwei Kopfstöße verteilte. Wie sich im Verfahren herausstellen wird, kann sich der 23-Jährige an fast gar nichts erinnern. Er weiß nur noch, dass die beiden zum Rauchen vor die Tür des Lokals gegangen sind: "Dort standen zwei Jungs und haben auch geraucht". Er habe die beiden nach einem Feuerzeug gefragt und dann zugeschlagen.

