Prozess: Junger Mann soll Nacktbild an Zwölfjährige verschickt haben

Plus Ein 20-Jähriger chattet mit einem Mädchen. Dann verschickt er Nachrichten mit sexuellen Inhalten und wohl ein Bild von sich. Wie das Verfahren ausgegangen ist.

Ein junger Mann, fertig mit der Ausbildung, hat einen Job, wohnt noch bei den Eltern und ist in Vereinen aktiv. Und doch steht er vor dem Nördlinger Amtsgericht, denn: Er hat sexuelle Nachrichten an eine Minderjährige geschickt.