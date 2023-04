Prozess in Nördlingen

Mann aus Oettingen gibt Führerschein ab und fährt mit dem Auto zurück

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einer besonders dreisten Form musste sich am Montag ein 20-Jähriger aus Oettingen verantworten.

Plus Ein Heranwachsender fährt ohne Fahrerlaubnis und wird kontrolliert – er kommt direkt vom Landratsamt, wo er seinen Führerschein abgegeben hatte.

Als "ziemlich dreist" befand Staatsanwältin Anna-Lena Pilzel die Tat eines 20-Jährigen aus Oettingen. Mitte Dezember vorigen Jahres kontrollierte ihn die Zivilpolizei in Amerbach, als er an der Polizei vorbeifuhr und dabei am Steuer mit dem Handy telefonierte. Wie sich herausstellte, kam der 20-Jährige direkt vom Landratsamt in Donauwörth, wo er unmittelbar zuvor seinen Führerschein abgegeben hatte. In der Verhandlung am Montag legte ihm die Staatsanwältin Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zur Last.

20-Jähriger verstößt in der Probezeit dreimal gegen die Verkehrsordnung

Der Angeklagte räumte die Tat ein und erklärte, dass er sich keine Gedanken wegen des Fahrens gemacht habe. Er habe gedacht, er dürfe noch heimfahren. "Es war keine kluge Entscheidung, man kann es nicht anders sagen", meinte der Angeklagte selbst. Den Führerschein musste er abgeben, weil er in der Probezeit dreimal gegen die Verkehrsordnung verstoßen hatte – auch mit Cannabis am Steuer wurde er erwischt. Die Probezeit war bereits verlängert worden.

