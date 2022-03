Prozess: Mann beleidigt Mitarbeiter des Landratsamts auf Instagram

Plus Heute bezeichnet ein 21-Jähriger es als "Dummheit". Doch weil er im Internet einen Mitarbeiter der Ausländerbehörde beleidigt, muss er eine Geldstrafe zahlen.

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis hat einen Mitarbeiter des Fachbereiches Ausländerwesen beim Landratsamt Donau-Ries beleidigt. Nun musste er sich dafür vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Der Angeklagte, der ohne Rechtsbeistand auftrat, räumte sein Verhalten ein und entschuldigte sich im Gerichtssaal dafür bei dem betroffenen Landratsamt-Mitarbeiter, der als Zeuge geladen war, jedoch nicht aussagen musste.