Mann legt gefälschten Impfpass in Apotheke vor und landet vor Gericht

Plus Ein Mann möchte sich nicht impfen lassen. Er hat einen gefälschten Impfass, doch das fliegt auf. Seine Tat gibt er im Prozess zu, doch er will keine 3600 Euro zahlen.

Gefälschte Impfpässe im Ries: Die juristische Aufarbeitung der Corona-Pandemie im Landkreis geht weiter. Dieses Mal dreht sie sich um einen Mann, der die Folgen seiner Entscheidung nicht nur finanziell spürt.