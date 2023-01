Mann schlägt seine Partnerin mehrfach mit einer Tür

Plus Einem Nördlinger wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, weil er seine Partnerin getreten hat. Doch sie sagt nicht aus – denn die beiden sind nun verlobt.

Ein Tritt, Schläge mit einer Tür gegen seine Partnerin: Ein Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten. Doch im Gegensatz zum Vorfall damals scheint sich die Lage zwischen den beiden wohl entspannt zu haben: Opfer und Angeklagter möchten wieder zusammenleben - und sogar heiraten.