Nördlingen

vor 17 Min.

Prozess: Mann und Polizist rangeln an Tankstelle miteinander

Plus Eine Person geht ohne Maske in eine Tankstelle – trotz geltender Pflicht. Es kommt zum Gerangel mit einem Polizisten. Die Anwälte halten ihn nicht für glaubwürdig.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Widerstand gegen einen Polizisten an einer Tankstelle – theoretisch eine eindeutige Sache, könnte man meinen. Üblicherweise ist ein solcher Ort ja videoüberwacht, Aufzeichnungen könnten Klarheit in die Sache bringen. Doch so einfach ist dieser Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht nicht. Denn die Kameras an dieser Tankstelle waren nur Attrappen – und der Fall kann vorerst noch nicht abgeschlossen werden.

