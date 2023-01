Prozess nach Schlag auf den Kopf: Rieser spürt die Folgen noch immer

Plus In einer Nördlinger Disco schlägt ein 18-Jähriger einen Mann mit einem Glas oder einer Flasche auf den Kopf. Der Angeklagte kann sich nicht daran erinnern.

Immer wieder sorgen Schläge auf den Kopf für Aufsehen und zeigen, wie gefährlich sie sein können: Im Jahr 2019 starb ein Feuerwehrmann nach einem solchen Vorfall am Augsburger Königsplatz. Anfang Januar gab es dort erneut eine Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Auch im Nördlinger Nachleben wurde im Frühjahr 2022 ein Mann verletzt – das spürt er noch heute. Nun kam es zum Prozess.