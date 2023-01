Für den Job: Nördlinger stiehlt Kleidung im Wert von mehr als 460 Euro

Plus Ein Nördlinger steht vor dem Amtsgericht, weil er Kleidung gestohlen haben soll. Zunächst räumt er das im Prozess allerdings nicht so klar ein.

Mehrere Hosen und Gürtel, dazu Sakko, Hemd und noch ein paar Dinge mehr – ein junger Mann aus Nördlingen wollte sich für seinen neuen Job einkleiden. Das Problem: Er verließ das Geschäft, ohne zu zahlen. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten.