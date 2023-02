Prozess: Radfahrerin wird angefahren und hat noch immer Schmerzen

Plus Eine Autofahrerin touchiert beim Ausfahren aus einem Hof eine Radlerin. Die zieht sich einen Schienbeinbruch zu. Warum ein Verkehrsspiegel nicht geholfen hat.

Sie habe noch immer ein Stück Metall im Bein, sagt die 43-Jährige vor Gericht. Wenn das einmal herausgenommen wird, sei sie hoffentlich nicht mehr so wetterfühlig. Läuft sie längere Zeit auf hartem Boden, habe sie abends starke Schmerzen. Verursacht wurden die durch einen eigentlich unspektakulären Verkehrsunfall. Es zeigt sich bei der Verhandlung im Nördlinger Amtsgericht: Die Verkehrslage vor Ort ist schwierig.