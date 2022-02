Nördlingen

18:04 Uhr

Prozess um Geldwäschevorwurf: Frau schickt ihre Visakarte nach Afrika

Eine Frau hat ihre Kreditkarte ins Ausland geschickt, weil sie hoffte, so einen Kredit zu bekommen.

Plus Einer Frau wird Geldwäsche vorgeworfen, auf ihr Konto wurde Geld überwiesen, das in Benin abgehoben wurde. Die Angeklagte sagt, sie sei auch ein Opfer.

Richter Nicolas Pfeil und Staatsanwalt Markus Klatt können kaum glauben, was ihnen die Angeklagte vor Gericht schildert. "So naiv kann keiner sein", sagt Pfeil in der Verhandlung. Doch eine frühere Nördlingerin hat wohl wirklich geglaubt, dass ihr über Whatsapp ein Kredit angeboten wird und ihre Kontodaten weitergegeben. Und zwar zwei Mal.

