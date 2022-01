Nördlingen

18:30 Uhr

Prozess um Messerstecherei: Fast acht Jahre Gefängnis oder nur eines?

Wegen einer möglichen Messerstecherei in Nördlingen müssen sich zwei Angeklagte vor dem Augsburger Landgericht verantworten.

Plus Staatsanwaltschaft und Verteidigung bewerten die Nördlinger Körperverletzungen vor dem Augsburger Landgericht. Die Plädoyers gehen weit auseinander.

Von Michael Siegel

Rund acht Jahre Gefängnisstrafe - das forderte jetzt der Staatsanwalt für zwei 36- und 41-jährige Angeklagte, die drei Männer in Nördlingen mehr oder weniger schwer verletzt haben sollen. Klare Beweise dafür fehlen, hielten die Verteidiger in ihren Plädoyers entgegen und forderten deutlich geringere Strafen. Das (vorerst) letzte Wort hat nun das Augsburger Landgericht, das kommende Woche sein Urteil verkünden will. Wie begründen die beiden Seiten ihre Forderungen?

