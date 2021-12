Prozess um Messerstiche in Nördlingen: Angriff mit "Rambo-Messer"

Plus Vor Gericht sagen zwei Geschädigte aus, der Dritte kann es nicht mehr. Eine Ärztin schildert, dass dem Mann Titanplatten um sein Auge hineinoperiert wurden.

Aus heiterem Himmel? Oder Ergebnis von lange zurückliegenden Vorkommnissen der Beteiligten aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit? Auch zwei der drei Geschädigten im Zeugenstuhl, deren beide mutmaßlichen Peiniger sich derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Augsburger Landgericht verantworten müssen, brachte das Gericht in dieser Frage nicht weiter. Den beiden Angeklagten im Alter von 36 und 41 Jahren wird vorgeworfen, im September 2020 und im Januar 2021 einen 72-jährigen Rentner sowie zwei 35- und 36-jährige Brüder in Nördlingen teils schwer verletzt zu haben.