Nördlingen

vor 33 Min.

Prozess: Verfahren wegen gefährlich Körperverletzung eingestellt

Richter Andreas Krug stellt diese Woche am Amtsgericht Nördlingen ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung ein.

Plus Zwei Männer müssen sich wegen gefährlichen Körperverletzungverantworten. Der Fall liegt zwei Jahre zurück, und Angeklagte und Zeugen erinnern sich nur an Bruchstücke.

Von Lisa Gilz

Dezember 2019 an einer Nördlinger Tankstelle. Am frühen Morgen geraten Männer, die gerade vom Feiern kommen, in dem Tankstellenshop aneinander. Als sich die Diskussion nach draußen verlagert, wird man handgreiflich. Einer der Männer schlägt einem anderen ins Gesicht. Es kommt zu einer Prügelei, bei der ein Mann zu Boden geht und gefährlich verletzt wird. Zwei der Beteiligten müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen