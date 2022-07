Prozess: Wollte ein 18-Jähriger seine Nachbarin zur Falschaussage bringen?

Plus Ein junger Mann und seine Mutter stehen vor Gericht, weil sie eine junge Frau zur Falschaussage vor Gericht bewegen wollten. Ihre Anwälte haben Zweifel.

Es kommt einiges zusammen: Da ist die Trunkenheit im Verkehr. Mit 1,47 Promille ist ein heute 18-Jähriger im August 2021 in Nördlingen Auto gefahren. Doch er war nicht nur betrunken, sondern hatte auch noch keinen Führerschein. Und dazu sollen er und seine Mutter die Nachbarin, mit deren Auto er gefahren ist, bedroht haben: Wenn sie vor Gericht nicht falsch aussage, werde etwas passieren. So die Anklage von Staatsanwältin Lorenza Felsch. Doch vor Gericht kommen Fragen auf.