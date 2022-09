Nördlingen

vor 18 Min.

Pünktlich zum Nördlinger Stadtmauerfest wird die B25 freigegeben

Wird pünktlich zum Stadtmauerfest fertig: die sogenannte Brezel, die Anschlussstelle Nördlingen Süd an die neue B25.

Plus Die sogenannte "Brezel" bei Nördlingen ist fertig. Was sich für Verkehrsteilnehmer ändert und wo man beim Stadtmauerfest parken kann.

Von Martina Bachmann

Pünktlich zum Start des Historischen Stadtmauerfestes am kommenden Freitag, 9. September, wird die B25 bei Nördlingen wieder für den Verkehr freigegeben: Wer ins Mittelalter eintauchen will, muss damit aus Donauwörth kommend keinen Umweg mehr in Kauf nehmen und kann die neue Anschlussstelle Nördlingen-Süd nutzen. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen