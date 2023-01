Nördlingen

vor 53 Min.

Queenmania in Nördlingen: Hommage an eine legendäre Band

Plus Die Show "Forever Queen" präsentiert im Klösterle die besten Songs der Kultgruppe. Sonny Ensabella überragt als Freddie-Mercury-Double.

Von Anton Kutscherauer

Welcher Rockfan kennt sie nicht, die legendäre Band Queen und ihren charismatischen Sänger und Frontmann Freddie Mercury? Am Sonntagabend begaben sich rund 250 Besucher im Nördlinger Klösterle auf eine Zeitreise in die 70er- und 80er-Jahre und schwelgten in Erinnerungen. Denn das Ensemble Queenmania präsentiert in der furiosen Show. "Forever Queen" die bekanntesten Songs der Kultgruppe

