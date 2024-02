Nördlingen

06:00 Uhr

Rache für offene Schulden und ausgeschlagenen Zahn?

Plus Zwei Brüder und ihr Vater sollen einen Mann in Nördlingen verprügelt haben. Der Betroffene hat kein Interesse am Prozess, Zeugen wissen plötzlich nichts mehr.

Von Verena Wengert Artikel anhören Shape

Während des Nördlinger Stabenfests 2022 soll sich in der Baldinger Straße eine üble Schlägerei abgespielt haben. Das zumindest lässt die Anklage gegen zwei Brüder und ihren Vater der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen gefährlicher Körperverletzung schlussfolgern. Einer soll zunächst einem Mann ins Gesicht und gegen die Brust geschlagen haben, weshalb er zu Boden ging. Und als er wieder aufstehen wollte, sollen sie noch einmal zusammen auf den Rieser eingeprügelt haben. Mehrere Streifenwagen kamen. Eine Zeugin machte wenig später eine umfangreiche Aussage bei der Polizei. Doch nicht einmal zwei Jahre später will sie sich nicht mehr an die Schlägerei erinnern können. Der Leidtragende und sein Bruder, der als Zeuge aussagen sollte, tauchen gar nicht erst auf. So nimmt der Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht eine Wendung, die die Verteidigung schon erwartet hatte.

Nach Abstimmung mit Staatsanwalt Markus Klatt und den Verteidigern der drei Angeklagten stellt Richterin Eva Dauer das Verfahren ein. Der Bruder, der als Erstes zugeschlagen haben soll, muss 40 Sozialstunden bei der Stadt Nördlingen leisten, damit sich die Angelegenheit auch wirklich erledigt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen