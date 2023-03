Racheporno vor Gericht: Nacktbilder von Ex-Freunden online gestellt

Plus Zwei junge Männer müssen sich in Nördlingen vor dem Amtsgericht verantworten. Entscheidend im Prozess ist eine Chat-Nachricht, von der ein Zeuge berichtet.

Ein Fall von Rachepornografie ist kürzlich vor dem Strafgericht in Nördlingen verhandelt worden. Bei Rachepornos handelt es sich um Bilder, die die Betroffenen nackt zeigen, und nach einer Trennung gegen deren Willen von den Ex-Partnern im Internet veröffentlicht werden. Der Angeklagte, ein 25-jähriger Mann aus dem Ries, soll im Frühjahr 2021 Nacktbilder von zwei früheren Partnern auf einer Dating-Plattform versendet haben.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 25-Jährigen eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild nach dem Kunsturhebergesetz vor. Bei einem Bild handelte es sich um ein Ganzkörperfoto mit Genitalbereich. Der Angeklagte nutzte hierfür eine Mobilfunknummer, die gar nicht ihm gehörte, sondern einer anderen Frau, ohne dass diese es wusste. Die Frau schaltet beruflich SIM-Karten frei. Einer ihrer Kollegen ist der aktuelle Lebensgefährte des Angeklagten, auch dieser 27-Jährige war angeklagt.

Keine ausreichenden Beweise: Verfahren gegen 27-Jährigen wird eingestellt

Ihm warf die Staatsanwaltschaft Fälschung beweiserheblicher Daten vor, indem er die Mobilfunknummer, von der die Nacktfotos versendet wurden, auf den Namen seiner Kollegin heimlich freigeschaltet haben soll, mit dem Ziel, über seine eigene Identität zu täuschen. Das Verfahren gegen den 27-Jährigen wurde jedoch eingestellt, da keine ausreichenden Beweise vorlagen. Ein Problem bei der Beweisführung war, dass die Frau ihr persönliches Kennwort für das Programm zum Freischalten von Handynummern nicht nur dem nun angeklagten Kollegen, sondern mehreren anderen Kollegen mitgeteilt hatte. Ihr Geldbeutel mit ihrem Ausweis lag zudem im Geschäft offen herum.

Der 25-jährige Angeklagte ließ über seinen Verteidiger Dr. Bernd Scharinger die Vorwürfe bestreiten. Ihm sei nicht erklärbar, wer die Bilder verschickt habe, er habe dies nicht getan. Auf der Dating-Plattform sei er nicht angemeldet gewesen und das Opfer der Nacktbilder kenne er nicht.

Schreibstil und typische Fehler: Ex-Partner im Verdacht

Als Zeuge sagte zunächst der Ex-Partner des Angeklagten aus: Die Trennung im Frühjahr 2020 sei schwierig gewesen. Ein Jahr später sei er von Freunden darauf angesprochen worden, dass er „anzügliche Fotos“ von sich über eine Dating-Plattform an sie versende, was er aber nicht selbst getan hatte. Sein Ex-Partner hatte aber Nacktfotos von ihm. Schließlich erhielt er selbst über die Chatfunktion der Dating-App Nacktfotos von einem anderen jungen Mann, den er nicht kannte, die jener aber auch nicht selbst versendet hatte, wie er herausfand. Aufgrund typischer Fehler und des Schreibstils in den Chat-Texten hatte er seinen Ex-Partner im Verdacht, da dieser dieselben Fehler gemacht habe.

Die Person, von der der Zeuge Nacktfotos erhalten hatte, war ein früherer Sex-Kontakt seines Ex-Partners. Auch dieser 29-Jährige sagte als Zeuge aus: Er habe vor einiger Zeit Sex mit dem Angeklagten gehabt und zur Kontaktanbahnung auch Nacktfotos an ihn gesendet. So seien die Fotos in den Besitz des Angeklagten gekommen. Als auch er von Freunden darauf angesprochen worden sei, was er auf der Dating-Plattform „abziehe“, habe er den Angeklagten kontaktiert und ihn gefragt, ob er dahinterstecke. Dies bejahte der Angeklagte in einer Chat-Nachricht.

Dies war für Richterin Emilia Berkovic schließlich entscheidend, um ihn zu verurteilten: 130 Tagessätze á 73 Euro. Nur einen Monat vor der Tatbegehung war der Angeklagte bereits wegen derselben Straftat verurteilt worden. Staatsanwältin Judith Keller hatte 140 Tagessätze Geldstrafe gefordert. Verteidiger Scharinger hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.