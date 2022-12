Nördlingen

Radeln in Nördlingen soll sicherer werden: Das plant die Stadt

Plus Schon 2020 hat der Nördlinger Stadtrat ein Radwegekonzept verabschiedet, auch die Bürger hatten daran mitgewirkt. Welche Maßnahmen für nächstes Jahr geplant sind.

Von Martina Bachmann

Wenn Strom, Gas und Lebensmittel teurer werden, überlegt sich mancher, auf den Zweitwagen zu verzichten und aufs Rad umzusteigen. Zumindest in den an die Kernstadt angrenzenden Nördlinger Stadtteilen ist das in der Theorie kein Problem, die Wege sind kurz. Doch in der Praxis hält das regnerische Winterwetter doch vom Radeln ab – und so manche unübersichtliche Verkehrssituation. Bereits im Mai 2020 hat der Nördlinger Stadtrat ein Radwegekonzept verabschiedet, mit dem das Radeln in Nördlingen sicherer gemacht werden soll. Umgesetzt wurden bislang nur wenige Punkte.

