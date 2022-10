Radfahrer mit 1,9 Promille in Schlangenlinien in Nördlingen unterwegs

Einer Polizeistreife fällt in der Nacht auf Sonntag ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien fährt. Für seine Alkoholfahrt erhält der Mann eine Strafanzeige.

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht auf Sonntag betrunken in Nördlingen unterwegs gewesen. In der Kerschensteiner Straße fiel er einer Polizeistreife auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Bei dem Mann wurde nach Angaben der Polizei im Anschluss ein Pegel in Höhe von 1,9 Promille festgestellt, die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

