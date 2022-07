Radfahrer prallt in Nördlingen auf das Heck eines Autos

Auf seinem E-Bike kollidiert ein 24-Jähriger in Nördlingen mit einem stehenden Auto. Die Heckscheibe zersplittert, der Mann muss ärztlich behandelt werden.

Ein 24-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Montag bei einem Unfall in Nördlingen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Am Nachmittag befuhr der Mann mit seinem E-Bike die Augsburger Straße stadtauswärts, übersah dort laut Polizei aber ein am rechten Straßenrand geparktes Auto.

Nahezu ungebremst fuhr er deshalb auf das Heck auf und zog sich Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Durch den Aufprall verzog sich der Fahrradrahmen, am Auto entstanden am Heck mehrere Dellen und die Heckscheibe zersplitterte. (AZ)