Radfahrer zerkratzt Auto in Nördlingen und fährt davon

Am Donnerstag wird in Nördlingen ein grauer Opel beschädigt, vermutlich im Vorbeifahren von einem Radfahrer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am Donnerstag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr einen grauen Opel Insignia in der Industriestraße in Nördlingen beschädigt haben. Laut Polizeibericht streifte vermutlich ein Radfahrer im Vorbeifahren das geparkte Auto, wodurch die Fahrerseite zerkratzt und eingedellt wurde.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

