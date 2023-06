Radkasten am Auto beschädigt: Polizei sucht nach Unfallflüchtigem

An der Löpsinger Mauer in Nördlingen wird ein roter Pkw Audi beschädigt. Die Person, die den Unfall verursacht hat, sucht nun die Polizei.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag einen an der Löpsinger Mauer geparkten roten Audi angefahren. In der Zeit zwischen 12 und 22 Uhr beschädigte dabei die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher dessen hinteren rechten Radkasten, so der offizielle Bericht der Nördlinger Polizeiinspektion. Der in diesem Zuge entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)