Radler zeigt in Nördlingen den Mittelfinger und tritt gegen ein Auto

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am Montag nach dem Losfahren an einer Ampel in Nördlingen einen Autofahrer provoziert haben. Von der Krankenhausstraße in Richtung Kerschensteiner Straße fuhr der Radfahrer gegen 13.45 Uhr zunächst in Schlangenlinien so vor dem Auto her, dass dieses nicht überholen konnte.

Als der Autofahrer den Radler schließlich überholte, streckte dieser dem Pkw-Fahrer den Mittelfinger entgegen, wie die Polizei schildert. Der Autofahrer hielt den Mann schließlich an der Einmündung zur Egerländer Straße an. Angesprochen auf sein Verhalten wurde der Radfahrer aggressiv, bespuckte den Autofahrer und trat gegen die hintere Tür der Fahrerseite, wodurch ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Der Radfahrer soll ungefähr 20 Jahre alt, knapp 1,80 Meter groß und blond sein

Der Autofahrer rief deshalb Schüler der naheliegenden Bauinnung zu Hilfe, der Radfahrer flüchtete aber. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb unter Telefon 09081/29560 um Hinweise zu dem unbekannten Mann, den der Autofahrer als ungefähr 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieb. Außerdem soll der Radfahrer eine kräftigere Figur und kurze dunkelblonde Haare haben, er trug eine schwarze Winterjacke mit rotem Innenfutter, eine blaue Jeans und eine dunkle Schildmütze. Sein Fahrrad ist ein schwarz-graues Mountainbike der Marke Canyon. (AZ)

