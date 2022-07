Radmuttern an schwarzem Audi gelockert

Der Besitzer des Wagens fuhr los, bemerkte aber dann die Tat.

Ein unbekannter Täter hat an einem schwarzen Audi A3 die Radmuttern von zwei Rädern gelockert. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Herlinstraße 37 in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5.15 Uhr. Der Besitzer des Pkws bemerkte zum Glück bei der Fahrt rechtzeitig ein unruhiges Fahrverhalten und hielt sofort an, sodass hier kein weiterer Schaden entstand.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)