Radmuttern bei Auto am Tennisheim gelockert

Der Fahrer eines geparkten Wagens findet sein Auto mit gelockerten Radmuttern vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 10 und 21 Uhr Radmuttern an einem Jeep gelockert. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Tennisheims an der Marienhöhe, wie die Polizei berichtet. Der Fahrzeughalter habe die gelockerten Radmuttern bemerkt, bevor ein Sachschaden entstanden ist. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben