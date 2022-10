Räuberische Erpressung: Kripo sucht Zeugen zu Vorfall in Nördlingen

Exklusiv Eine junge Frau soll am Freitagabend in Nördlingen einen Mann bedroht haben, sodass er ihr seinen Geldbeutel überlässt. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Ein Fall von räuberischer Erpressung soll sich am vergangenen Freitagabend in Nördlingen zugetragen haben. Wie die Kripo auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat sich ein Mann an diesem Abend im Bereich des Rübenmarktes, nahe des Supermarktes Norma aufgehalten. Gegen 20 Uhr bis 20.15 Uhr soll eine junge Frau den 62-Jährigen dazu gedrängt haben, ihr seinen Geldbeutel zu übergeben.

Der Mann gab an, aufgrund von Drohungen der Frau seinen Geldbeutel schließlich überlassen zu haben, darin habe sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden. Details zum Vorgang möchte die Kriminalpolizei nicht preisgeben.

Kripo sucht nach Zeugen zu Vorfall in Nördlingen

Noch am Abend wurden die Ermittlungen aufgenommen, neben der Polizeiinspektion Nördlingen seien auch Beamte der Einsatzhundertschaft aus Augsburg vor Ort gewesen und hätten nach der unbekannten Person gesucht. Zeugen zum Vorfall gibt es derzeit nicht, allerdings geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sich zu dieser Zeit weitere Personen in der Nähe aufgehalten und den Vorfall möglicherweise als Streit interpretiert haben. Die Beamten suchen daher Zeugen, die weitere Angaben machen können. Der 62-Jährige sei mit einem Roller unterwegs gewesen. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Kripo unter Telefon 09071/560 melden. (jltr)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.