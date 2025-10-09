Räumungsverkauf: So geht es bei Raumausstattung Erhard in Nördlingen weiter

„Totale Räumung!“ und „Jetzt fällt der Hammer!“ ist in großen, auffälligen Lettern auf den Schaufenstern des Einrichtungsmarktes Raumausstattung Erhard an der Hofer Straße in Nördlingen zu lesen. Seit Ende September läuft dort ein großer Räumungsverkauf. Hier wird es also eine Veränderung geben. Inhaber Michael Erhard erklärt, worum es geht.

Hintergrund sei die Insolvenz des Einkaufsverbandes Hammer, sagt Erhard. Der Hammer-Mutterkonzern, die Brüder Schlau GmbH & Co. KG, hatte im Juni dieses Jahres laut Medienberichten Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Aus dem Hammer-Einkaufsverband ist Erhard mittlerweile ausgetreten und hat sich einem neuen angeschlossen, nämlich der „Decor Union“, wie er auf Anfrage unserer Redaktion schildert. Viele seiner Handelskollegen hätten dies bereits getan und schon erfolgreich ein neues Konzept realisiert. Das plant er jetzt auch.

Michael Erhard: Neues Sortiment soll kommen

Deshalb wolle man das bestehende Warensortiment jetzt so gut wie möglich abverkaufen, so Erhard weiter. Der Räumungsverkauf sei sehr gut angelaufen, noch bis zum Spätherbst soll dieser gehen. Dann stehen verschiedene Umbauten im Geschäft an der Hofer Straße an. „Wir bekommen dann ein neues Sortiment, bringen den Laden auf Vordermann und stellen uns für die nächsten zehn Jahre neu auf“, sagt Erhard. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich unter anderem auf ein vergrößertes Parkett- und Bodenbelagsstudio, ein neues Matratzen- und Bettenstudio sowie ein insgesamt breiteres Sortiment mit mehr Aktionen und Sonderpreisen freuen, so der Inhaber weiter. Während der Renovierungphase werde man den Laden aber nicht schließen. Auch wenn es belastend sei, wolle man versuchen, den Umbau zu realisieren, während das Geschäft weiter geöffnet bleibe. Dies sei möglich, da man nach und nach immer nur einen Teilumbau mache, so Michael Erhard weiter.

Das Traditionsunternehmen Erhard mit heute 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde im Jahr 1928 von August Erhard als Teppich- und Gardinenhaus in Nördlingens Zentrum gegründet. Bis in die 70er Jahre hatte das Unternehmen am Weinmarkt, in der Nähe der St. Georgskirche, seinen Standort. Im Jahr 1977 zog die Firma Erhard in ein neues Gebäude am Weinmarkt, die Ausstellungsräume wurden modernisiert und um 400 Quadratmeter erweitert. 1996 wurde das neue Firmengebäude in der Hofer Straße gebaut. Michael Erhard führt das Unternehmen seitdem in dritter Generation.