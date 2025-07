Raiffeisen-Volksbank Ries: 40 Mitgliederversammlungen im Ries und Kesseltal

Die Raiffeisen-Volksbank Ries setzt als Genossenschaftsbank auf starke Mitgliederförderung. In diesem Jahr luden die Versammlungsleiterinnen und -leiter zu 40 Veranstaltungen ein – von Auhausen bis Bissingen und von Minderoffingen bis Mönchsdeggingen. Mehr als 2500 Mitglieder, also Miteigentümerinnen und Miteigentümer der Bank, nutzten die Gelegenheit, sich über das Geschäftsjahr 2024 und kommende Veranstaltungen zu informieren. Besonders großes Interesse zeigte sich in Bissingen, wo fast 250 Mitglieder zusammenkamen. Neben einem Rückblick auf die Bankgeschäfte wurden auch aktuelle Entwicklungen in der Finanzwelt thematisiert. Gerade in Zeiten der Inflation waren Tipps zu Geldanlage und Vorsorge für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wertvoll. Zudem standen in einigen Orten Neuwahlen für genossenschaftliche Vertreterinnen und Vertreter sowie Beiräte an. Diese gewählten Mitglieder werden bei der Vertreterversammlung im Juni über die Gewinnverwendung und eine mögliche Fusion mit der Raiffeisen-Volksbank Wemding mitentscheiden.

