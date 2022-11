Rangelei am Rübenmarkt, nachdem Streit eskaliert

Mehrere Männer streiten sich in Nördlingen. Ein 39-Jähriger will schlichten, doch eine Faust trifft ihn am Kopf.

Ein Streit ist am Donnerstagabend in der Straße Am Rübenmarkt in Nördlingen eskaliert. Gegen 20 Uhr sind laut Polizei mehrere Personen aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Als ein 39-Jähriger dazwischenging, wurde er von einem 22-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. In der weiteren Rangelei mit dem Jüngeren zog er sich noch eine Unterarmverletzung zu. Da alle Beteiligten merklich betrunken waren, werden die Ermittlungen wegen Körperverletzung in nüchternem Zustand fortgeführt, so die Polizei. (AZ)