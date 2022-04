Regeln fallen weg: Sollten wir jetzt aus der Corona-Höhle herauskommen?

Plus Im Freistaat fallen viele Corona-Regeln, in Nördlingen werden wieder große Veranstaltungen geplant. RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann wirbt um Verständnis.

Seit mehr als zwei Jahren stecken wir nun in dieser Corona-Pandemie-Höhle fest. Zunächst wurden wir gezwungen, überwiegend zu Hause zu bleiben, uns abzuschotten, unsere Lieben nicht mehr zu umarmen. Irgendwann haben wir uns in dieser Höhle eingerichtet: Wir haben sie entrümpelt, auf Vordermann gebracht, neue Gewohnheiten gefunden, andere Hobbys entdeckt. Und jetzt sollen wir da wieder raus?