Realistische Feuerwehrübungen am Technologie Centrum Westbayern

An zwei Tagen führte die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen praxisnahe Einsatzübungen am Technologie Centrum Westbayern (TCW) durch. Ziel war es, das koordinierte Vorgehen bei einer angenommenen Gefahrensituation im Gebäude zu trainieren. Das Übungsszenario sah vor, dass sich im zweiten Obergeschoss mehrere Personen befanden, während der Verdacht auf Feuer, Rauch- oder Gasaustritt bestand. Das Stockwerk musste rasch evakuiert und die vermeintlich verletzten Personen gerettet werden. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr begaben sich speziell ausgebildete Einsatzkräfte über das Gebäude in das betroffene Geschoss, während parallel über die Drehleiter Personen ins Freie gebracht wurden. Stadtbrandinspektor Kurz betonte: „Solche Übungen sind entscheidend, um im Ernstfall schnell und sicher reagieren zu können.“ TCW-Geschäftsführer Wolf ergänzt: „Für uns und unsere Mieter bedeutet dies zusätzliche Sicherheit.“ Die Zusammenarbeit wurde von allen Beteiligten positiv bewertet und zeigt, wie wichtig regelmäßige, realitätsnahe Übungen sind.

