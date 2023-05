Regen ist zum Stabenumzug wahrscheinlich: Das sagt ein Wetterexperte

Wer sich die Wetterprognosen anschaut, sieht für den Montagmorgen eher Regen angesagt. Wie ein Experte die Lage einen Tag vor dem Stabenumzug einschätzt.

Jedes Jahr ist es ein Hoffen auf gutes Wetter: Hängen die Fahnen am Morgen des Stabenmontags vom Daniel und verkünden, dass der Umzug stattfinden kann? Unter der Woche sah es noch gut aus, aber wer an diesem Wochenende einen Blick in die Wetterapp wirft, sieht für den Montagmorgen eher Regen angesagt. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst noch einmal nachgefragt.

Martin Schwienbacher ist Wetterberater beim Deutschen Wetterdienst und gibt unserer Redaktion im Gespräch am Sonntagvormittag Auskunft. Gefragt nach dem Wetter am Montagmorgen in Nördlingen, meint er: "Da muss man sagen, dass das Schauerrisiko erhöht beziehungsweise recht groß ist."

Banger Blick auf das Wetter: Regen am Stabenfest zum Umzug in Nördlingen?

Schwienbacher schildert die Ausgangslage: An diesem Sonntag komme es in Baden-Württemberg verbreitet zu Gewittern. Diese entstünden im Schwarzwald und ziehen nach Osten bis in die Nacht hinein und gingen in Regen über. Hochrechnungen würden für Montagvormittag an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg eine recht hohe Regenwahrscheinlichkeit zeigen.

"Für den ganzen Vormittag im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr ist das Risiko, wenn man ganz geringe Mengen hernimmt, bei 80 Prozent – also die Chance, dass es ganz trocken bleibt, liegt bei 20 Prozent." Dennoch kann Schwiebacher immerhin etwas beruhigen: Zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr gebe es zwar eine Chance von 70 Prozent leichten Schauern, doch das dürfe man nicht überbewerten, es sei nicht so viel. Jene 70 Prozent Wahrscheinlichkeit wären 0,1 mm pro Quadratmeter. "So arg wird es nicht sein. Aber dass man ganz trocken durchkommt, da sind die Chancen eher kleiner", so Schwienbacher.

