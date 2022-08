Versorger appellieren an die Vernunft und rufen zum Wassersparen auf

Trinkwasser ist etwas Kostbares und verdient einen sorgsamen Umgang, fordert der Werkleiter der Bayerischen Rieswasserversorgung. Er gibt Tipps, wie Wasser gespart werden kann.

Der diesjährige Sommer ist wieder ein extremer: hohe Temperaturen, extreme Hitze und Trockenheit und viel Sonne. Allerdings hat diese außergewöhnliche Wettersituation auch ihre Schattenseiten. Der Werkleiter der Bayerischen Rieswasserversorgung (BRW), Bernd Hauber, richtet deshalb erneut einen dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger.

Unnötiger Wasserverbrauch sei dringend zu vermeiden. Hauber weist zwar ausdrücklich darauf hin, dass aktuell kein Grund zur Sorge bestehe, aber er bittet dennoch um den vernünftigen Umgang mit Wasser, um auch auf längere Sicht eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten.

Bei Hitze steigt der Wasserbedarf um 40 bis 60 Prozent

Bei großer Hitze steigt der Bedarf der Haushalte um 40 bis 60 Prozent, so der Werkleiter. Die Menschen bewässern ihren Garten, duschen häufiger und immer mehr Haushalte besäßen Pools, die mit mehreren Tausend Litern Wasser befüllt werden. So umfasse ein durchschnittlicher Aufstellpool von 3,66 Metern Durchmesser ein Volumen von 6500 Litern. Dies entspreche mehr als dem 50-fachen Tagesbedarf einer Person.

Um das Versorgungssystem zu entlasten, ist es sinnvoll, wassersparende Armaturen in Küche, Toilette und Bad einzusetzen, die den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren. Zudem rät der Werkleiter, die Dusche der Badewanne vorzuziehen. Denn zur Befüllung einer Badewanne werden 150 bis 170 Liter Wasser benötigt, für eine fünfminütige Dusche nur rund 70 Liter. Wasch- und Geschirrspülmaschinen sollten immer nur voll angeschaltet werden.

Auch Pflanzen sollen nur gegossen werden, wenn es wirklich nötig ist, möglichst mit Regenwasser, das in Regentonnen oder Zisternen gesammelt wurde. Die benötigte Wassermenge ist unter anderem abhängig von Standort, Außentemperatur und Bodenbeschaffenheit. "Gießen Sie morgens, da ist die Verdunstung am geringsten. Zeigen Sie, dass Sie umweltbewusst denken, und verzichten Sie auf die Rasenbewässerung. Ein während der Trockenzeit gelb gewordener Rasen erholt sich in der Regel wieder. Den Rasen nicht zu kurz und weniger häufig mähen: Ein längerer Rasen hält die Feuchtigkeit besser und vermindert damit den Bewässerungsbedarf", sagt Bernd Hauber.

Lesen Sie dazu auch

Die Trinkwasserversorgung habe oberste Priorität

All diese Maßnahmen geben den Speichern Zeit, sich wieder zu füllen und die Trinkwasserversorgung zu sichern. Diese habe absolute Priorität. Der sorgsame Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser werde immer wichtiger.

Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) ist ein kommunaler Zweckverband und regionales Wasserversorgungsunternehmen. Die BRW beliefert in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen a. d. Donau und Weißenburg-Gunzenhausen in über 135 voll versorgten Orten rund 120.000 Menschen mit jährlich rund sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Sie betreibt ein Leitungsnetz von über 1500 Kilometern und 23 Hochbehältern. (AZ)