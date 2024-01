Regional oder Discounter: Wo kaufen die Rieser ein?

Plus Die Bauern betonen: Ohne Subventionen wären Lebensmittel teurer. Doch geht es beim Einkauf nur um den Preis? Das sagen Händler auf dem Nördlinger Wochenmarkt.

Die Bauern protestieren die ganze Woche gegen die Agrar-Kürzungen der Bundesregierung. Immer wieder wird ihnen vorgeworfen, dass sie hohe Subventionen bekommen. Die Landwirte entgegnen, nur dank dieser Zuschüsse könnten Lebensmittel konkurrenzfähig billig bleiben. Die Demonstrationen werfen daher auch die Frage auf, wie wichtig es den Menschen im Ries ist, regional zu kaufen. Oder schauen die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten hoher Energiepreise und Inflation vor allem auf den Preis?

Der Dorfladen in Alerheim wurde 2016 eröffnet, Simone Gerstmeyr ist Vorstand der Genossenschaft und auch im Verkauf aktiv. „Man muss sich bewusst dafür entscheiden, regional zu kaufen“, sagt sie. Nur dann werde man es auch wirklich tun. Und nur dann führe es zu der Verlässlichkeit, die auch für die Dorfläden wichtig sei, weil sie mit einem gewissen Umsatz rechnen könnten.