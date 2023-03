Nördlingen

12:00 Uhr

Regisseur Aron Lehmann plaudert beim Salongespräch aus dem Nähkästchen

Aron Lehmann (links) war zu Gast beim Salongespräch in Meyers Keller, rechts Moderator Peter Urban.

Plus Im Ries drehte er "Die letzte Sau", in Griechenland "Highway to Hellas": Aron Lehmann erzählt im Sterne-Restaurant Meyers Keller von Erfolgen und einem Tief.

„Was man von hier aus sehen kann“, ist der neueste Film des Rieser Regisseurs und Drehbuchautors Aron Lehmann. Auf Grundlage des Bestsellers und in Zusammenarbeit mit Mariana Leky ist ihm damit ein großartiger Erfolg gelungen. Die Kritik feiert den Film und auch an den Art-House-Kinokassen ist man begeistert von diesem Werk. Inzwischen gilt Lehmann als Meister des realistischen Erzählens mit verschrobenem und dennoch filigranen Zugriff, der sich durch sorgfältige Figurenarbeit und liebevoll-ironische Konzepte in der Filmwelt einen Namen gemacht hat.

