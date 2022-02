Reifen mit Nagel beschädigt: Nördlingerin erstattet Anzeige

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte soll in einer Nördlinger Tiefgarage einen Nagel in den Reifen eines Pkw gesteckt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Nördlingerin hat Anzeige erstattet, nachdem sie am Freitag einen im Reifen ihres Autos steckenden Nagel fand. Nach Angaben der Polizei stand das Auto zur Tatzeit, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in einer Gemeinschaftstiefgarage in der Richard-Wagner-Straße.

Wegen des Schadens im unteren dreistelligen Bereich bittet die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 um Zeugenhinweise. (AZ)