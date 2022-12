Nördlingen/Reimlingen

vor 32 Min.

Brücke über die B25 wird für den Verkehr freigegeben

Die Brücke über die B25 bei Nördlingen, die den Heuweg nach Reimlingen an die sogenannte "Brezel" anschließt, wird am Freitag für den Verkehr freigegeben.

Plus Der letzte Teil der "Brezel" ist fertig. Während viele Rieser das Bauwerk kritisch sehen, begrüßt die Nördlinger Polizei den neuen Anschluss Richtung Reimlingen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Immer wieder mussten Feuerwehr und Rettungsdienst in den vergangenen Jahren in Richtung B25 ausrücken. Gekracht hatte es oft an derselben Stelle: an der Abzweigung auf den Heuweg in Richtung Reimlingen. "Es hat dort wirklich schwere Unfälle gegeben", erinnert sich der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, Robert Schmitt, manche Beteiligte seien schwer verletzt worden. Und deshalb begrüßt Schmitt den neuen Anschluss des Heuweges an die B25, der am Freitag für den Verkehr freigegeben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen