Nach Unwetter: Kein Strom in Herkheim und Reimlingen

In der Nacht zum Mittwoch gibt es im Landkreis Donau-Ries teils heftige Gewitter. Dadurch wurde auch ein Strommast beschädigt.

Im Nördlinger Stadtteil Herkheim und in Reimlingen gibt es derzeit keinen Strom. Das bestätigt Michael Bauhammer, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Nördlingen. Der Netzbetreiber EnBW ODR geht laut Sprecherin Nicole Fritz davon aus, dass beim Gewitter in der vergangenen Nacht ein Strommasten umgeknickt wurde. Der Schaden sei dem Unternehmen erst am Mittwochmorgen von einem Passanten gemeldet worden.

Strommast bei Reimlingen muss wieder aufgestellt werden

Damit der Masten wieder aufgestellt werden könne, müsse der Strom abgeschaltet werden, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Fritz geht aber davon aus, dass die Arbeiten bis zum Mittag beendet werden seien. Man habe in der Nacht relativ viele Blitzeinschläge registriert. Kreisbrandrat Rudolf Mieling zufolge kam der Landkreis Donau-Ries allerdings vergleichsweise glimpflich davon. Lediglich zu umgestürzten Bäumen hätten die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken müssen.