Unfall: Bundesstraße B25 am Sonntagnachmittag teils gesperrt

Ein 28 Jahre alter Autofahrer kam nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen.

Schwer verletzt worden ist ein 28 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der B25. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, von Nördlingen in Richtung Möttingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam er auf Höhe Reimlingen/Mittelweg nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und kam dann zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße ist laut Polizei noch bis etwa 16 Uhr in Richtung Nördlingen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Reimlingen war im Einsatz. Am Wagen des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (tiba)